Theo Hernández no desmiente su fichaje por el Real Madrid: blanco y en botella

ULISES SÁNCHEZ-FLOR | A las puertas de un derbi salta la noticia del fichaje de Theo Hernández por el Real Madrid. Los aficionados del Atleti vuelven a sospechar de alguna maniobra desestabilizadora. Recuerdan como en semanas de otros derbis se hablaba de un interés por el Kun, Giménez y Griezmann, por ejemplo.

Ahora es Theo, cedido por el Atlético al Alavés, el objetivo del máximo rival de la ciudad. Se ha calentado el derbi. Se habla de guerra capital y romper el pacto de agresión. Pacto que nadie sabe dónde está escrito ni verbalizado. Aún así, Theo no juega el derbi.

El fichaje de Theo Hernández por el Real Madrid: bueno, bonito y barato

Al margen del enfado, lógico, y la indignación que puedan tener los seguidores rojiblancos, este problema tendría una rápida solución. Con que saliera Theo y desmintiera la información o pusiera un tuit bastaría. Las redes sociales sirven hoy a los futbolistas para comunicar sus intenciones y trasladar mensajes. Pero Theo, al que un redactor de Marca le ha mostrado la portada de su fichaje, no lo ha hecho. Ha guardado silencio. Ni un sí ni un no. ¿A quién no le gustaría fichar por el Real Madrid? El chico ha puesto cara de fascinado.

En el Real Madrid encajan las piezas. Theo (19 años) es bueno, bonito y barato y está completando una excelente temporada en el Alavés. En el Real Madrid tienen una necesidad en ese lateral. Sólo cuenta con Marcelo (29 años) porque Coentrao, por extrañas circunstancias, no se ve capacitado para jugar. Tiene que fichar y Theo ha demostrado su potencial. El precio es un chollo y por 24 millones de euros (cláusula de rescisión) no hay otra joya así en el mercado. Además, a Zidane no le ha importado decir públicamente que es muy buen jugador.

El fichaje de Theo Hernández por el Real Madrid ha sentado mal al Atleti

En el Atleti ha sentado como una patada en el estómago. Al mosqueo de los aficionados se ha sumado Enrique Cerezo. El presidente remite al contrato (2021) y a la obligación del jugador de presentarse al final de la temporada con el Atleti. Le intentarán frenar si expresa el deseo de pagar la cláusula. Pero en fútbol, como ha reconocido muchas veces Cerezo, los jugadores juegan donde quieren.