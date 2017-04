Florentino y Cerezo hablarán antes del derbi del fichaje de Theo Hernández

ULISES SÁNCHEZ-FLOR | Florentino Pérez y Enrique Cerezo hablarán antes del derbi del interés del Real Madrid por Theo Hernández. Será en la comida oficial de las directivas antes del partido que se disputa en el Bernabéu. Los dirigentes rojiblancos consideran que no tienen motivos para romper relaciones con los del Madrid por una información que ha salido en un medio de comunicación. Marca adelantó la noticia del fichaje de Theo por el club blanco con el pago de los 24 millones de euros de su cláusula de rescisión.

Tira y afloja de Florentino y Cerezo por Theo Hernández

La comida servirá para aclarar las posturas de ambos presidentes. Florentino podrá comentar qué movimientos ha hecho el club y si realmente ha sido Theo o su representante los que han mostrado el interés de jugar en el Real Madrid. Zidane ha pedido reforzar el lateral izquierdo tras no poder contar, por diferentes causas (mentales y físicas), con Fabio Coentrao. En la lista de peticiones, de los laterales que más le gustan, está Theo. Hay más, como Benjamin Mendy (Mónaco).

El Real Madrid ha mostrado su interés al igual que Theo y su representante están receptivos. No tienen claro que deba regresar al Atlético ante el fuerte interés de otros equipos ingleses (Manchester City, en especial). Pero Theo quiere seguir en España y se ha planteado la opción de jugar en el Real Madrid. Por diferentes motivos, el francés no entró en los planes de Simeone y no se siente en deuda con el Atleti.

Cerezo quiere apelar al pacto de no agresión con Florentino por Theo

Enrique Cerezo le hará ver a Florentino el daño que supone ver cómo un canterano del Atleti acaba en el Real Madrid. Apelará a un pacto de no agresión, algo que en el Real Madrid consideran irreal porque rompe las reglas del mercado y el interés del jugador. Es Theo el que debe aclarar y decidir dónde quiere jugar. Aún así, Florentino tiene y quiere mantener una buena relación con Cerezo y analizarán los motivos de esta posible operación que puede acabar con Theo en el Real Madrid.