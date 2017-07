JUANMA PÉREZ-NOYA | Era un secreto a voces, pero este miércoles se hizo oficial. Con el fichaje de Theo Hernández, el Real Madrid completa un carril de época. El exrojiblanco rotará con Marcelo quien, posiblemente, sea el mejor lateral izquierdo del planeta. Ahora, además, tiene un suplente de garantías que le relevará a medio plazo. ¿Es el ala zurda del Bernabéu la más temible del mundo?

Theo es nueve años más joven que Marcelo

Parecía imposible pero, tras la marcha de Roberto Carlos, el Madrid encontró en Marcelo un sustituto con el que no echarle en falta. La magia del ’12’ blanco ha enamorado a su afición y a todo el planeta. Regates, goles, velocidad, desborde y derroche físico. Llegando desde atrás, aporta el desequilibrio necesario cuando el rival se encierra. Por eso, ha sido elegido 3 veces en el once ideal de la FIFA.

El segundo capitán madridista fue el único que no tuvo relevo la temporada pasada. Coentrão no ha estado a la altura y le ‘obligó’ a jugar 3.878 minutos, el 71% del total, en 49 partidos. Fue el cuarto jugador más usado por Zidane y acabó advirtiéndolo tras un partido excesivamente intenso. “No soy de hierro“, dijo entonces. A sus 29 años, podrá empezar a dosificarse.

Por su parte, Theo viene de comerse Vitoria, Euskadi y media liga en el Alavés. Ha sido la gran revelación del campeonato. El Real Madrid ya le sufrió en la Copa de juveniles hace un año, cuando él sólo destrozó a su actual club en la final, jugando en el Atlético. Entonces, Simeone no le quiso en el primer equipo y ahora, se cobra su ‘venganza’. El eterno rival colchonero tiene presente y futuro para una década en el carril zurdo.

Sólo el Bayern tiene una banda izquierda similar

Si hay un lateral que pueda compararse con Marcelo, es David Alaba. El austriaco combina juventud (25 años), con experiencia. Físico con calidad e inteligencia. Además, puede jugar como carrilero, central o mediocentro. Su polivalencia es la mayor garantía para el Bayern. Tras él, Ancelotti cuenta con Juan Bernat. El valenciano es aún más joven que Alaba (24), y es siempre un relevo de garantías.

De esta forma, sólo los bávaros podrían mirar a los ojos a los carrileros blancos. En el Barça, Jordi Alba no pasa por su mejor momento. Su recambio, Lucas Digne, no ha demostrado nada desde su fichaje. Mejor ejemplo, en tal caso, sería el del Metropolitano. Filipe Luis es uno de los mejores laterales de LaLiga, aunque ronda las 32 primaveras. Precisamente, su recambio será ahora otro Hernández. Lucas, que también fue pretendido por el Real Madrid, intentará hacer olvidar a su hermano pequeño cuando juegue con el Atlético.