El internacional alemán y jugador del Real Madrid Toni Kroos ha sido elegido el “hombre del año 2016” de Kicker, el periódico deportivo de referencia en Alemania.

La edición de mañana, martes, del mencionado rotativo coloca a Kroos como “personalidad deportiva” del año que se cierra y valora su nivel internacional y la constancia en su rendimiento, tanto en la liga española, como en Liga de Campeones y en la selección que dirige Joachim Löw.

El centrocampista alemán, de 26 años, logró en 2016 con el Real Madrid el título de la Champions, después de haberlo obtenido en 2013 con el Bayern Múnich, lo que le convierte en el único alemán hasta ahora que tiene ese título con dos equipos distintos.

“Toni se ha convertido en una estrella mundial. Es un puntal en los planes de nuestra selección de revalidar en Moscú, en 2018, el título de campeón del mundo”, apuntó Löw, en relación al papel de Kroos.

Big honour! Thanks to @kicker for choosing me as "Man of the year 2016". pic.twitter.com/eUzlpimile

— Toni Kroos (@ToniKroos) 26 de diciembre de 2016