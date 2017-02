ULISES SÁNCHEZ-FLOR| Después de la irrisoria comparecencia de Luis Enrique en la sala de prensa del sábado se podía intuir que el Barcelona iba a hacerle un destrozo al Leganés. Luis Enrique llamó circo a la profesión periodística. Una reacción lejos de la ironía y más cerca de la prepotencia y la altanería. Un capítulo más del desprecio que tiene con los informadores que cubren la actualidad del equipo azulgrana, a los que trata como ignorantes y señala como el enemigo de los errores y lo mal que juega su equipo.

Al Barcelona no le hicieron cuatro goles en París los periodistas. Tampoco son los culpables de que el Camp Nou repruebe la pérdida de identidad del equipo o que el modesto Leganés sembrara el pánico. Hay un problema más profundo y, le guste o no a Luis Enrique, no lo ha provocado esa Prensa circense de la que se ríe en la sala de prensa mientras traga botellas de agua como si estuviera subido en su bici de miles de euros.

Fue horroroso escucharle antes del Leganés decir que no ve la tele ni borracho, ni tuvo gracia cuando contestó que ha pasado los días después del partido de la vergüenza en París jugando al parchís con su mujer. Luis Enrique, que presume de estar cero preocupado, tiene que espabilar porque su equipo juega horroroso y huele a muerto pese a que Bartomeu le ratificara antes del partido.