ULISES SÁNCHEZ-FLOR| Piqué ha reaparecido ante los medios de comunicación en un momento delicado para su equipo y, en especial, para Luis Enrique. ¿Ha sido valiente o cobarde? Sólo hay que ponerle un pero. Podría haber hablado después del partido de la vergüenza en París o tras el sufrido triunfo contra el Leganés. Pero lo ha hecho aprovechando un acto en el que la prensa estaba convocada para cubrir la inauguración de un club de pádel. Un pelín tarde, pero ha hablado y se ha mojado en todos los asuntos más polémicos.

Piqué ha sido valiente, sobre todo, defendiendo a Luis Enrique, del que han dicho que está con él a muerte y que su llegada significó que el equipo saliera de la mierda más absoluta. Contundente y sin rodeos. Piqué en estado puro. Creíble o no que esté (todo el vestuario) con el entrenador es importante que Piqué refuerce a su técnico tras los pitos del Camp Nou y las informaciones que apuntan que está sentenciado.

Sus declaraciones también pueden servir para calmar a unos aficionados que están decepcionados con el juego del equipo y la goleada de París. Piqué se ha atrevido a reprobar a los seguidores que van al estadio a pitar y les ha retirado que hay que estar en las buenas y en las malas, que es el mismo equipo y entrenador que logró el triplete y muchos más títulos. Piqué es de los que no te deja indiferente y debería tener galones de capitán. Es extraño que no lleve el brazalete. Su optimismo es otra de los argumentos que necesitaban los más decepcionados para intentar ilusionarse con una remontada en la Champions. Otra cosa es el debate sobre la pérdida del estilo. Piqué ha reconocido que el fútbol cambia y que son ‘esclavos’ de la ‘MSN’. Tener a Messi, Luis Suárez y Neymar condiciona el juego y lo ha justificado con que hay que evolucionar porque “así no nos cogen la matrícula”.