MIGUEL NAVARRO| El Real Madrid expresó en el césped de Mendizorroza su enfado por la labor arbitral de Undiano Mallenco. El colegiado navarro se equivocó hasta en cuatro acciones en contra del club blanco. Dos penaltis no decretados, una roja perdonada Manu por agresión y un gol mal anulado a Sergio Ramos es el balance del partido para el club blanco.

Primeros errores de Undiano: Dos penaltis no señalados

El colegiado navarro no vio en un córner de la segunda mitad dos claros agarrones de Alexis a Varane y de Duarte a Nacho en la misma jugada. Undiano decretó seguir el juego como si nada hubiera ocurrido pero las imágenes del partido sentencian al colegiado navarro. Debió decretar la pena máxima y haber amonestado a ambos jugadores del Alavés con tarjeta amarilla por la acción.

¿Hubo doble penalti de Alexis a Varane y de Duarte a Nacho en la misma jugada?

¿Hubo doble penalti de Alexis a Varane y de Duarte a Nacho en la misma jugada?

Undiano obvió la agresión de Manu a Lucas Vázquez

El colegiado navarro erró de manera garrafal en esta acción. En una pugna por un balón aéreo, hasta en tres ocasiones el central del Alavés mira a Lucas Vázquez para terminar propinándole un codazo en la cara. Esta acción fue sancionada con tarjeta amarilla. El error de Undiano reside en que si lo llegó a ver para amonestar al jugador obvió que era una agresión que ponía en peligro la integridad del jugador del Real Madrid, perdonándole la roja.

Undiano Mallenco no expulsó a Manu García a Lucas Vázquez

Undiano Mallenco no expulsó a Manu García a Lucas Vázquez

Al final del partido, Manu reconoció su error al propinar ese codazo al jugador del Alavés. Destacó que se encontraba en momentos de gran tensión y quiso demostrar de manera pública que si lo hizo a propósito, dejando aún más retratado a Undiano Mallenco

“Me he equivocado. Lucas es un buen chaval y le he pedido disculpas”

Manu, arrepentido

Manu, arrepentido



Undiano anuló un gol legal a Sergio Ramos por falta inexistente de Cristiano

El colegiado navarro decidió no hacer subir al marcador el tanto de cabeza a la salida de un córner de Sergio Ramos por falta de Cristiano. En la imágen se ve como el luso se choca con el central que también hace lo necesario por obstaculizar a Cristiano para que no encuentre una buena posición de remata. La acción era merecedora de dejar seguir el juego y por tanto no anular el tanto de Ramos