MIGUEL NAVARRO| Ernesto Valverde ha comparecido en sala de prensa en la previa al partido ante el Girona y ha descartado que el Madrid esté en crisis. Destaca que en Can Barça hace un mes todo era una hecatombe y que la realidad se marca jornada a jornada. Se alegró por la recuperación de Yeray López y se adhirió al comunicado del club azulgrana sobre la defensa al derecho a decidir en Cataluña.



“Yo vengo de la otra parte del muro, en la que no están el Barcelona y el Madrid. Me cuesta a veces cuando me preguntáis por el Madrid, porque parece que deba estar pendiente de él. ¿Que ha perdido el Madrid? Pues otra vez perderá el Barça. Cuando me acostumbre, tendré otros argumentos. Esto va de semana en semana, y unos suben y otros bajan”, ha justificado.

Valverde no ve en crisis al Real Madrid

Ha recordado, al referirse a las crisis deportivas, que hace unas semanas se hablaba en el barcelonismo “de hecatombe”, y ha subrayado: “A estas alturas de campeonato es verdad que hay equipos que tienen cero puntos, y piensan que están en crisis. El Madrid está a siete puntos, pero también estoy pendiente del Sevilla, que está a dos, o del Atlético, a cuatro. No sé cómo los clubes administran sus crisis. Hay equipos en los que todo es excesivo”.

Sobre el partido ante el Girona: “Todos sabemos cómo son estos derbis, en los que el rival se lo va a tomar de una manera para disfrutar, para luchar y darlo todo. Ellos tienen marcado este partido en el calendario y este tipo de encuentros hay que saberlos jugar. Ellos están jugando bien y contra el Sevilla estuvieron bien. Les veo en un clima de optimismo y con ganas de quedarse en la categoría”, ha añadido.

En referencia a la incidencia del Txingurri en la buena racha de Messi, Valverde ha contestado con sorna: “Sólo ponerlo de titular. La responsabilidad es suya. Yo no he podido centrarle ningún balón”, ha bromeado.

Además, ha asegurado que aún no contempla darle descanso. “Un jugador que ha marcado cuatro goles en un partido (Messi hizo un póquer contra el Eibar) no suelo cambiarlo. De hecho, esto nunca me ha pasado”, ha precisado.