ANTONIO MOHEDANO | Ernesto Valverde no da por cerrado el fichaje de Philippe Coutinho por el Barça. El técnico culé se mostró cauto en la rueda de prensa previa al partido contra el Levante al ser preguntado por el brasileño, ausente en la concentración del Liverpool en Dubai.

PUBLICIDAD

🚨 #ÚLTIMAHORA | Según Press Association Sport, Coutinho no viaja a Dubai para concentrarse con el Liverpool. El brasileño, que alegra problemas físicos, lo tiene hecho con el Barça 🔜🔵🔴🇧🇷 https://t.co/hAUUxtZxEP pic.twitter.com/Pas82Z81U3 — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 6 de enero de 2018

PUBLICIDAD

Valverde: “Coutinho es un gran jugador, lo reconozco”

“Es un gran jugador, igual que hay grandes jugadores por los que me preguntan permanentemente. Lo reconozco, pero lo que me gusta es valorar lo que tengo. Aquí no se ha fichado a nadie. No significa que no valoremos a los grandes jugadores que hay por el mundo, pero es que nosotros también tenemos a grandes jugadores”, señaló el Txingurri.

Ernesto Valverde, en la rueda de prensa previa al #BarçaLevante: “Coutinho es un gran jugador, pero yo valoro los jugadores que tengo. No hemos fichado a nadie” 🎙🔵🔴🇪🇸 https://t.co/hAUUxtZxEP pic.twitter.com/0GsbTkNIhG — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 6 de enero de 2018 PUBLICIDAD

Valverde: “¿El fichaje de Coutinho? No soy Rey Mago para prometerlo”

Valverde, fiel a su prudente discurso, no quiso lanzar las campanas al vuelo adelantando la llegada de un Coutinho que apunta al Camp Nou en el mercado invernal: “La afición lo que quiere, aparte de buenos jugadores, es que su equipo gane y juegue bien. Eso es, desde mi perspectiva, lo que podemos darle nosotros. Lo otro, no soy tan Rey Mago como para prometer eso“, explicó el que fuera preparador del Athletic hasta este verano.