JUANMA PÉREZ-NOYA | El VAR no fue el único protagonista en la semifinal del Mundial de Clubes. Raphaël Varane salió señalado del Estadio Jeque Zayed de Abu Dabi. Al francés le faltó contundencia y, además, erró varios pases sencillos. No sólo concedió varias ocasiones al rival sino que, además, no supo defender el gol de Romarinho que abrió el marcador.

PUBLICIDAD