MIGUEL NAVARRO| Jamie Vardy ha desvelado que recibió amenazas de muerte tras la salida de Claudio Ranieri como entrenador del Leicester. El atacante inglés reconoce que, tanto él como su propia familia, fueron agredidos verbalmente con insultos. El delantero afirma que es totalmente falso que el vestuario le hiciera la ‘cama’ a Ranieri.



Vardy confiesa lo mal que lo está pasando en una entrevista a The Guardian: “Las historias están ahí fuera, la gente se las cree y llegan hasta ti. Obtuvimos varias amenazas de muerte en mi familia, los niños… Todos. La gente amenazó a mi esposa, mientras ella estaba volviendo a casa con los niños en el coche. Esto sucedió varias veces. Es aterrador”.

Vardy destaca que no tuvo ninguna incidencia en el despido del técnico italiano: “Se supone que había habido una reunión cuando el despido y me involucraban a mí. Esto es totalmente falso. Yo estaba en antidopaje durante esas tres horas. Las historias son perjudiciales. Se hicieron una gran cantidad de falsas acusaciones y nos afectó a los jugadores, que no podíamos hacer nada”.

Vardy, temporada irregular en un Leicester preocupante en Premier

El Leicester coquetea con el descenso este año. El juego desplegado no es el mismo que hace un año, pese a que mantienen a gran parte del bloque. Asimismo, la temporada de Vardy está dejando mucho que desear. Durante la presente temporada, Vardy ha anotado seis goles en 29 encuentros, mientras que la campaña anterior marcó 24 goles en 38 partidos disputados.

Sin embargo, los números de Vardy son aún más preocupantes si vemos cómo se han distribuido sus goles. Anotó en la tercera y cuarta jornada del campeonato, pero tuvo que esperar a la 15ª jornada para ver puerta, anotando en aquel encuentro tres goles ante el City de Guardiola.