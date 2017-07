JUANMA PÉREZ-NOYA | Giro de 180 grados en el Barcelona. Después de que el agente de Verratti declarase que Marco “es prisionero del emir del PSG”, quien no le dejaría fichar por el Barça, el propio Marco da marcha atrás. En el Camp Nou ya saben que no cuentan el italiano.

Verratti desautoriza a su agente y jura fidelidad al PSG

“Vi lo que mi agente dijo y sólo quiero decir que no son mis palabras en absoluto. Estoy emocionado de estar de vuelta. Quiero disculparme con todo el mundo, el club mi presidente, los aficionados y los jugadores. Estoy muy feliz aquí“.

Creían que se rebelaría para fichar por el Barça…¡pero no‼️

Verratti, con permiso hasta hoy, ya entrena con el PSG

El centrocampista no ha podido ser más contundente. Tras días especulando con la posibilidad de que se declarase en rebeldía para vestir de azulgrana, y doce horas después de que Bartomeu anunciase que van a por él, el italiano zanja los rumores.

Verratti recula: "Soy feliz en el PSG. Ha creído en mí desde el comienzo. Quiero pedir perdón a todo el mundo".

“Hemos pasado por algunas cosas en los últimos días. Estoy emocionado por estar de vuelta aquí y empezar a trabajar de nuevo. Sé que el club cree en mí y realmente quiero disculparme una vez más”, insistió.

En el Barça dan por perdido a Verratti

Sus declaraciones son un duro mazazo para las aspiraciones culés. Verratti era la primera opción para el centro del campo. En el Camp Nou sabían que el PSG no quería negociar por él, pero confiaban en que adoptase una postura distante, que forzase al club galo a un acuerdo antes o después. Sin embargo, sus palabras zanjan cualquier posibilidad.

“No he hablado porque tengo mucho respeto por este club. Si he llegado a ser el jugador que soy hoy es gracias al PSG. No son mis declaraciones y ha cometido un gran error. Espero que no vuelva a pasar. Todo el mundo quiere centrarse en trabajar. Yo también haré todo lo posible como siempre por el club“, concluyó.

De esta forma, se acaba el ‘Culebrón Verratti’. En Barcelona deben ponerse a trabajar en un plan B. Paulinho, Lucas Lima, Ander Herrera, Ceballos o cualquier otro, pero nunca el italiano. Las opciones de verle de azulgrana, al menos este verano, han desaparecido.