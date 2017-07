U.S.F. / Marco Verratti se quiere ir del PSG. Su objetivo es fichar por el Barcelona y está haciendo todo lo posible. Donato Di Campli, su agente, ha hecho unas explosivas declaraciones en el periódico italiano el ‘Corriere dello Sport’ para dejar claro la situación del centrocampista italiano. “Verratti es prisionero del Emir. Nasser Al-Khelaifi (presidente del PSG) me ha dicho que si vende a Marco, en Doha no se lo perdonarán jamás”, desvela el agente para presionar al club parisino.



El Barcelona está muy interesado en el fichaje de Marco Verratti. La prueba más clara es la entrevista que ha concedido el presidente, Batomeu, en Catalunya Radio. Reconoce que es el objetivo, pero que el PSG se niega a negociar. “Es público que nos interesa Verratti. Es un jugador joven y de tremenda proyección porque puede aportar algo diferente”.

Verratti, de momento, se niega a declararse en rebeldía para forzar su fichaje por el Barça

Josep María Bartomeu ha puesto toda la carne en el asador para forzar al club parisino a sentarse a una negociación. “Hemos oído que quiere venir al Barcelona. Pero el PSG no quiere venderlo. En otras Ligas, las cláusulas no existen. Su presidente me ha dicho: ‘No quiero hablar de este tema porque no quiero vender a Verratti’. El PSG no quiere venderlo. Hasta hoy no hay manera de sentarse. Lo damos por aparcado hasta el día que el Paris Saint Germain quiera sentarse”.

El italiano se encuentra ya en París. Ha comenzado la pretemporada del PSG y en los primeros entrenamientos se ha quedado en el gimnasio. El Barcelona le desaconseja que se declare en rebeldía. Bartomeu pretende convencer al PSG para negociar, pero de momento la postura del club francés es inflexible. Queda mucho verano y Verratti intentará forzar su salida con alguna otra estrategia.