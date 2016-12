Vicente del Bosque, ex entrenador del Real Madrid y seleccionador español, confirmó que no volverá a ejercer más como técnico y demandó más mérito a la labor de Zinedine Zidane al frente del equipo blanco en una entrevista para El Confidencial.

Zidane: “Ya sabemos que los hay que desprecian el trabajo de las personas basándose en que tienen mucha suerte. Algún valor tendrá Zidane en toda esta racha de partidos y en los tres títulos internacionales que ha conseguido. Zizou tiene un grupo de jugadores detrás de él que le siguen como a un líder. Por mucho que le desprecien, como también hicieron conmigo con desprecios de este tipo, es un hombre que ha demostrado que influye mucho en la plantilla”.

Florentino Pérez: “El otro día me desplacé un pueblo de Badajoz donde me hicieron entrega de un premio. Durante el acto se me acercó un concejal y, con cierto énfasis, me dijo: ‘¡Usted no es madridista!”. Le respondí: ‘Hombre, yo no puedo tener afecto a Florentino Pérez ni ser su amigo, pero nunca iré en contra del Madrid”.

“Me toca las pelotas que me digan que no soy madridista”

Volver al Real Madrid: “Ni yo estoy preparado para la vuelta, ni el club me necesita para nada. Yo ya estoy jubilado o retirado del fútbol, como prefiera entenderlo. He estado 36 años vinculado al club en diversos cargos. Por ello, que venga un tío de un pueblo de Badajoz a decirme que no soy madridista me toca las pelotas”.

Superliga china: “Recibí una oferta de 15 millones. Yo nunca me he movido por dinero. La etapa deportiva más feliz de mi vida fue cuando era entrenador y director de las categorías inferiores del Madrid, junto a Luis Molowny y otras personas fabulosas. En aquella época, aunque solo ganábamos lo justo para vivir”.