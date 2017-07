Vitolo se sincera: “Estuve a punto de renovar por el Sevilla”

U.S.F. / Vitolo ha reconocido en su presentación con Las Palmas que estuvo a punto de renovar con el Sevilla, pero que el Atlético de Madrid entró en acción y le convenció. Vitolo se ha sincerado en un día especial para él. Vuelve a su casa para jugar en el equipo de sus amores en la Primera División.



Vitolo ha sido claro sobre cómo se produjo el giro del Sevilla al Atlético: “Estaba cerca de renovar por el Sevilla, pero faltaban flecos. El Atlético luchó y apostó fuerte por mí deportiva y económicamente. Me puedo equivocar, pero ahora estoy en el equipo de mi tierra. Del presidente del Sevilla no tengo nada que decir. Al Sevilla le debo todo. Ellos apostaron por mí. He conseguido títulos y he sudado esa camiseta. Nadie me puede reprochar nada. Siempre estaré agradecido al Sevilla. Al club, a la afición y a los compañeros. Si me toca ir a Sevilla a jugar la gente puede estar cabreada. Esto es fútbol”.

PUBLICIDAD

.@VitoloMachin : “Estoy muy contento de vestir estos colores otra vez, estoy muy contento y con ganas de empezar” 🔶🔶 https://t.co/NREHbDGrOx pic.twitter.com/IM3jTR4S7K — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 13 de julio de 2017

PUBLICIDAD

Vitolo dice que no es una superestrella y que se tiene que ganar el puesto en Las Palmas

Vitolo quiere centrarse ya en su etapa en Las Palmas. Tiene por delante 16 partidos con el equipo insular y dice lo siguiente: “No soy una superestrella. Vengo a sudar la camiseta, a disfrutar y a conseguir la máxima cantidad de puntos para lograr el objetivo, que es la salvación. Vengo a ganarme el puesto y no me voy a reservar nada. Voy a dar todo hasta que esté aquí. Se me ponen los pelos de punta por jugar con Las Palnas en Primera división”. Vitolo ha sido presentado como un héroe en su tierra.