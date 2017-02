MIGUEL NAVARRO| Wayne Rooney se convertirá en el jugador mejor pagado del mundo. El ariete británico firmará por la Superliga China y percibirá 1,2 millones de euros a la semana. Una cantidad que duplica su sueldo en el United a sus 31 años.

La Superliga China quiere seguir creciendo a base de talonario. Después de firmar a Jackson Martínez, Carlos Tévez y Óscar poniendo el dinero encima de la mesa, el siguiente en verse seducido por el potencial económico chino ha sido Wayne Rooney. Defenestrado por Mourinho, el delantero británico sabe que no cuenta en los planes del United. Así lo manifestaba el ‘Special One’: “Por supuesto, no puedo garantizar que se vaya a quedar. Lo que sí puedo garantizar es que si Wayne se va algún día, no será porque yo quiera que se vaya. Jamás echaría, o trataría de echar, a una leyenda para que se vaya de este club”.

Rooney encabezará el Top-10 de mejor pagados

Si finalmente su fichaje se concreta, Wayne Rooney se convertirá en el futbolista mejor pagado del mundo. Sus 62,4 millones de euros al año casi duplican lo percibido por Carlos Tévez en el Shanghai Shenhua (38 millones). Así está el ranking de los mejores pagados actualmente en la emergente liga china.

10- Yilmaz (Beijing Gouan): 8 millones

9- Alex Teixeira (Jiangsu Suning): 12 millones

8- Jackson Martinez (Guangzhou Evergrande): 12.5 millones

7- Ramires (Jiangsu Suning): 13 millones

6- Gyan (Shanghai SIPG): 14.8 millones

5- Lavezzi (Hebei Fortune): 15 millones

4- Pellé (Shangdon Luneng): 16 millones

3- Hulk (Shanghai SIPG): 20 millones

2- Oscar (Shanghai SIPG): 24 millones

1- Tevez (Shangai Shenhua): 38 millones

¿Entrará Pepe en la lista de mejores pagados de China?

El central luso del Real Madrid es uno de los jugadores más interesantes que pueden recalar en la Superliga China. Pepe, que finaliza contrato este verano en el club blanco, tiene pensado cambiar de aires y el potencial económico chino le seduce.

El central blanco tiene previsto aceptar la brutal oferta del Hebei China Fortune de Manuel Pellegrini donde se adjudicará un salario de 15 millones de euros al año.