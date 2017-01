La directiva del Real Madrid ya está planificando los fichajes para el próximo año. El levantamiento de la sanción de la FIFA ha sido la mejor noticia posible y los blancos trabajan con un objetivo claro: reforzar el puesto de mediocentro, en el que de momento solo se cuenta con Casemiro. La vuelta de Marcos Llorente y, sobre todo, el fichaje de Julian Weigl, alemán del Dortmund, son los dos grandes objetivos.

PUBLICIDAD

La vuelta de Marcos Llorente para que sea el relevo natural de Casemiro parece cantada. El canterano está aprovechando su cesión en el Deportivo Alavés y está siendo una de las revelaciones de la temporada. Zidane, gran valedor del jugador, vería con buenos ojos su regreso a la disciplina merengue el próximo verano.

La directiva también contempla el fichaje de un centrocampista que está llamado a marcar una eṕoca y que está considerado una mezcla de Fernando Redondo y Sergio Busquets: el alemán Julian Weigl. El jugador acaba de ampliar su compromiso con el Borussia Dortmund, pero el Madrid va a intentar garantizarse el futuro del jugador y estudia con el club alemán que su llegada se produzca en junio de de 2018.

Según informa AS, los agentes del futbolista ya han estado en Madrid para estudiar la llegada de su representado al Santiago Bernabéu, y el Real Madrid es consciente de que la operación no va a ser fácil y va a suponer un gran desembolso económico. Y no sólo por el hecho de que su club no esté por la labor de dejarle salir, en especial por la competencia que parecen dispuestos a ejercer, y siempre según este mismo diario, tanto FC Barcelona como Manchester City.