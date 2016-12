El París Saint-Germain sueña con tener a Arsène Wenger al frente del equipo a partir de la próxima temporada. El francés ya ha anunciado que su ciclo en el Arsenal ha tocado a su fin y que mejor manera que seguir en un equipo de primer nivel que volver a Francia y dirigir el equipo más importante del su país.

En el PSG consideran que el veterano entrenador es el idóneo para tratar con un estuario lleno de estrellas, nacionalidades y egos que es muy difícil de llevar si no se tiene la suficiente personalidad. El conjunto parisino lleva años intentando convencer a Wenger para que lleve las riendas del equipo, pero la realidad es que el técnico galo no ha querido moverse del Arsenal hasta este año, cuando ha tomado la decisión de no seguir la siguiente temporada

El mal inicio de Unai Emery ha provocado que el PSG tenga pensando lanzarse a por Arséne Wenger , según publica ‘The Sun‘. El ex técnico del Sevilla no ha sabido hasta la fecha sacar partido a una plantilla lle na de estrellas, llegando a devaluar incluso a alguna de ellas, como es el caso de Ben Arfa, que apenas juega con el técnico vasco.

‘The Sun’ señala que el PSG estaría dispuesto a ofrecer a Arsène Wenger más de diez millones de euros por temporada para hacerse cargo del equipo el próximo verano.