Xabi Alonso: anuncia su retirada el futbolista más elegante

ANTONIO MOHEDANO | Xabi Alonso cuelga las botas a sus 35 años. El todavía mediocentro del Bayern de Múnich ha anunciado su retirada a final de temporada con un mensaje más que emotivo: “Lo viví. Lo amé. Adiós precioso juego”, publicó en Twitter.

Xabi Alonso: “Mi retirada no ha sido una decisión fácil”

El ex futbolista de Real Sociedad, Liverpool y Real Madrid no perdió la oportunidad de despedirse del planeta fútbol a través de la web de su actual equipo: “No ha sido una decisión fácil, pero creo que es el momento adecuado. Siempre tuve claro que es mejor dejarlo pronto que tarde. Aún me siento bien, pero creo que es el momento apropiado (…) Quería acabar mi carrera al máximo nivel y el Bayern es el nivel más alto. Estoy orgulloso de jugar en el Bayern y formar parte de esta familia”, declaró el internacional español hasta en 116 ocasiones.

Repasamos las 5 características principales de un Xabi Alonso que deja un legado de 44 goles en casi 700 partidos disputados:

Equilibrio : el tolosarra siempre ha sido un centrocampista mixto. Reúne condiciones de sobra para crear y destruir el juego según las circunstancias del partido. Su sencillez en el juego, además, hacen que disimule mejor sus escasas carencias.

Elegancia: posiblemente su cualidad más reconocida por todos. Dentro -por su conducción- y fuera del césped -su forma de vestir e intervenciones públicas-, su glamour irá con él allá donde esté.

Xabi Alonso, capitán en la sombra