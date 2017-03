JUANMA PÉREZ-NOYA | Su padre jugó en el Barça y él se crió en un ambiente antimadridista. Dio igual. Según se vistió de blanco, se cosió el escudo del Real Madrid al pecho. Xabi Alonso, “el madridista adoptado”, se retira.

Xabi Alonso, del Antiguoko, a campeón del mundo

Xabi nació en Tolosa en 1981, pero pronto se trasladó a Barcelona. Su ‘aita’ fichó por el Barça en 1982, donde estuvo tres años. Otros tantos jugó después en el Sabadell, por lo que la primera infancia de Alonso transcurrió en Cataluña.

De Periko heredó la inteligencia táctica, la brega y el gusto por el golpeo. Sin embargo, pronto supo el padre que su hijo tenía más calidad que él.

Desde pequeño, siempre he sido de la Real. Cada domingo iba Anoeta y, aún hoy, sigo siendo socio, como mi mujer Nagore y mi hijo Jon PUBLICIDAD

Quizás desarrolló su técnica gracias a la arena de la Concha. Allí jugaba con el resto de niños del Antiguoko, el club del barrio antiguo de San Sebastián. De allí también salieron Aduriz, Iraola, De Pedro o Arteta, su gran amigo por entonces.

Amorrortu quiso llevárselo a Lezama, pero la sangre ‘Txuri-urdin’ del aita no lo permitió. “Dejamos que decidiese su familia y el padre prefirió que fichara por la Real en vez de por el Athletic”, explicó Roberto Montiel, técnico del club formativo, en una entrevista para ‘Marca’.

El Real Madrid ya quiso ficharlo cuando estaba en la Real Sociedad

El 1 de diciembre de 1999, en Copa y ante el Logroñés, Xabi cumplió su sueño de debutar con el primer equipo de la Real Sociedad. Allí estuvo, cesión al Eibar de una temporada inclusive, hasta 2004. Un año antes estuvo a punto de ganar LaLiga, pero el Real Madrid (al que anotó un golazo), acabó imponiéndose en las dos últimas jornadas.

Ese verano, el club de Chamartín quiso incorporarle. En Donosti pidieron quince millones de euros, pero acabaron vendiéndole por tres menos al ‘spanish’ Liverpool.

Con el equipo ‘red’ levantó la Champions, marcando el 3-3 en la final más épica de la historia de la competición.

La aventura inglesa duró hasta 2009. Hace hoy nueve años, el domingo 9 de marzo de 2008, Nagore Aranburu, se puso de parto. La esposa de Alonso dio a luz a Jon, primogénito de la pareja, un día después.

Xabi priorizó a su familia y solicitó no viajar a Milan para jugar un partido de Copa de Europa. Según algunos medios, la decisión no le sentó bien a Rafa Benítez.

El madridismo de Xabi: No hay mayor fe que la del converso

“No puedo decir que yo era madridista de cuna, porque no. Yo siempre he sido de la Real y, hasta que llegué al Madrid, era un club más. Pero el madridismo te va captando, te va enganchando, lo vas viviendo y lo vas conociendo“. Así se lo confesó el tolosarra a Iñaki Gabilondo.

Desde que llegué, la afición del Madrid me hizo sentirme muy querido. Me mostraron los valores del deporte y de esta casa. Siempre seré madridista

Con el ’22’ a la espalda o ya con su mítico ’14’, pero siempre con el escudo del Madrid en el pecho. Durante sus cinco años en Concha Espina, Alonso fue empapándose de la cultura blanca y mimetizándose con la grada.

Sus orígenes eran totalmente opuestos a los del club de Chamartín, pero la identificación fue absoluta.

El Bernabéu siempre ha amado a los jugadores que se dejan hasta el último aliento en el campo. Además, Xabi era elegante dentro y fuera del terreno de juego. Carismático y sin estridencias. Un verdadero líder a la medida del Real Madrid.

Una Champions, una Liga, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España después, emigró a Múnich. Antes, le dio tiempo a darle un Mundial y una Eurocopa más a la Selección (ya había ganado otra en 2008).

Un orgullo que hayas defendido nuestra camiseta, @XabiAlonso:

— Real Madrid C. F. (@realmadrid) 9 de marzo de 2017

“El interés del Bayern es bastante reciente. Con la Décima se abre un nuevo ciclo y quería ser honesto conmigo y con el club. Necesito un nuevo reto y, aunque Florentino no quería que me fuese, lo ha entendido y me ha dejado salir”, explicó.

Múnich, la última estación

En Baviera ha seguido siendo titular. Pep y Ancelotti han vuelto a encomendarse al vasco, que ha levantado 2 Bundesligas, 1 Copa y 1 Supercopa en Alemania. Esta temporada, antes de colgar las botas, aún tiene la oportunidad de llevarse el triplete.

“Tú carrera es el reflejo del amor y del esfuerzo que le has dedicado al deporte que tanto amas. Comenzamos una nueva etapa, y estoy segura de que va a ser aún mejor”, le ha escrito su mujer en las redes sociales.

Muchos creen que esa nueva etapa será en los banquillos. Tras aprender de Benítez, Del Bosque, Pellegrini, Mourinho, Guardiola y Ancelotti; Xabi tiene todo para ser un grandísimo entrenador.

Alonso cierra una carrera plagada de admiración y éxitos. Otra carrera, por la banda de Da Luz, forma ya parte de la historia blanca. Allí, en Lisboa, el euskaldun, el hijo del jugador del Barça, el de la cuadrilla ‘Txuri-urdin’, representó la emoción de todo el madridismo.

Xabi era uno más. Ya lo es. Para siempre.