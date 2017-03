JUANMA PÉREZ-NOYA | Cristiano, Bale y Benzema están cuestionados. Tras la exhibición blanca en Eibar, la afición se pregunta si el Real Madrid debe jugar o no con la BBC. Los de Zidane fueron muy superiores sin Gareth ni Ronaldo, pero Zizou lo tiene claro: el tridente es innegociable, aunque deben trabajar más.

PUBLICIDAD

Zidane quiere que la BBC se implique en defensa

En Ipurua se hizo evidente: el Real Madrid es mejor si tiene poblado el centro del campo. El 4-2-3-1 fue un ciclón en Guipuzcoa, con Marco Asensio y Lucas Vázquez arropando a la medular y ayudando a sus laterales. Justo cuando estaban pasándolo peor en LaLiga, Zinedine cambió el esquema y el equipo mejoró.

No cambia nada jugar con 4-4-2 o 4-3-3. El dibujo da igual, lo importante es la actitud

Sin embargo, el técnico francés lo tiene claro. La BBC es innegociable para Zidane. Su ‘postre, café y puro‘, como les definió Ulises Sánchez-Flor.

PUBLICIDAD

“No cambia nada jugar con 4-4-2 o 4-3-3. Lo que no hay que cambiar es la motivación. Es importante tener actitud”, ha zanjado. Zizou no suele dar pistas de su once antes de los partidos, pero esta respuesta le delató. Su plan es jugar los partidos importantes con Cristiano, Bale y Benzema, pero exigiéndoles que trabajen para que el equipo no se parta.

“Todo el mundo puede opinar. Habrá quien prefiera la BBC y quien no. El dibujo da igual, lo importante es la actitud”, añadió el galo.

Para Zidane, en el fútbol no todo es intensidad

Al entrenador blanco también le han preguntado por las palabras de su homólogo en el Nápoles. El plan de Sarri es “tocarle los huevos” al Real Madrid y Zinedine ha minimizado la influencia de la grada de San Paolo en el partido. “Me gustan los ambientes así. Es una motivación. Será un partido difícil para los dos, no sólo para nosotros”, ha aclarado.

PUBLICIDAD

Hay que ser muy listos técnicamente, jugar al fútbol y tener cabeza

Una vez ha dejado claro que quiere que todos sus futbolistas trabajen, el técnico ha añadido que “no todo es intensidad”. “Hay que dejarlo todo en el campo, pero también estar listos técnicamente. Es importante jugar al fútbol y hay que tener cabeza”, afirma.

En esta respuesta hay otra pista. Tal y como ha asegurado en varias ocasiones, para Zidane la BBC es innegociable porque “son los mejores”. Por tanto, volverá a recurrir a Bale, Benzema y Cristiano para aportar esa calidad e inteligencia en los metros finales.

Si, además, consigue que se impliquen como lo harían Asensio, Morata o Lucas, Zizou habrá conseguido la delantera perfecta.