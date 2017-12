U.S.F. / Zidane ha dejado clara su postura sobre las críticas a Benzema. Cuestionado por su falta de gol. Ha defendido al delantero antes del partido contra el Gremio, en el que se juega el Mundial de Clubes.

Zidane ha explicado lo que ve de Benzema y por qué le considera muy importante: “No me interesa solo el gol. Karim es un jugador diferente. Ha marcado muchos goles y hace otras cosas. Me gusta lo que hace para el equipo. Esto es un juego de equipo y yo lo valoro muchísimo. Lo voy a defender hasta la muerte. Hay jugadores que, a veces, no juegan tan bien. Pero yo defiendo a mis jugadores cuando lo pasan mal. Pero no es el caso de Karim“.

Zidane contesta a Renato por decir que fue mejor que Cristiano

Renato, entrenador del Gremio, ha dicho que fue mejor que Cristiano Ronaldo. Zidane contesta al brasileño: “Es un poco fuerte. Pero cada uno puede opinar. Pero no lo comparto. Cristiano es mucho mejor. Es lo que dijo y lo respeto”.

Sobre la final contra Gremio tiene este análisis: “Tenemos la ilusión de ganar otro título. Vamos a jugar contra un rival complicado. Gremio es un equipo físico, técnico y juega a la contra. Estamos convencidos de hacer un partido mejor que en la semifinal. Estamos aquí porque hemos ganado la Champions y queremos defender nuestro título. Creo que estamos creciendo y hay que demostrarlo”