ULISES SÁNCHEZ-FLOR | Algo está haciendo bien Zidane para que sus jugadores se enfaden cuando les cambia. Hemos visto a Cristiano Ronaldo irse de San Mamés refunfuñando. También le pasa lo mismo a Benzema, que no suele acabar los partidos. Tiene menos motivo para hacer un desaire al entrenador que tanto le protege. Da la cara por él en Francia y eso vale mucho. A Zidane le está costando perder popularidad en su país por defender a Benzema en el caso Valbuena.

PUBLICIDAD

El último en cabrearse ha sido James. Abandonó el césped de Butarque sin acercarse al entrenador y se metió al banquillo con un golpe. Cristiano y Benzema evitan el feo, el desplante y sí le dan la mano.

Zidane no está para echar pulso a jugadores como James

Zidane no está para echar pulso a los jugadores. Es de la escuela de Vicente del Bosque. Mano izquierda, pero hago lo que creo. Es del lema: “A los jugadores se les convence y no se les vence”. Evita a los rebeldes. Sin broncas ante los medios. Pero cuidado porque tiene su genio, carácter y apunta. Lo de James no le gusta. Aquí el que se está jugando mucho es Zidane. Más que James. Un fracaso en su gestión, en una temporada perdida en el Real Madrid, es un paso atrás en su incipiente carrera. Con Zidane no se juega.

PUBLICIDAD

Zidane no pone a James de titular en citas importantes por falta de confianza

Zidane morirá con sus ideas. Pasan por rotar y no poner a James. Cree en la gestión de los esfuerzos. Para eso ha dejado fuera de una convocatoria a Bale y Cristiano. Nada más y nada menos. Se la jugó sin la BBC ante el Leganés. Eso es tomar decisiones. Como rotar la portería si no ve bien a Keylor Navas. No poner a James en el once en los partidos importantes porque no lo cree. Aunque haya costado 80 millones de euros. Zidane ha sido más estrella que James y sabe de qué va esto. Pero sobre todo, quiere triunfar o fracasar con sus ideas. Chapeau.