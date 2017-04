JUANMA PÉREZ-NOYA | El Cholo se vino arriba. Simeone afirmó que pudieron ganar el derbi y Zidane le contestó. “No puedo decir que el Atlético jugó un buen partido”, replicó Zizou a las palabras del técnico rival.

‘Zasca’ de Zidane a Simeone

El argentino compareció exultante tras el 1-1. Oblak y Griezmann decidieron el derbi en las áreas, pero el Real Madrid tuvo más dominio y ocasiones. Simeone, sin embargo, no lo vio así.

“Nos quedamos con un sabor amargo. Se empató pero se sentía que, al final del partido, estábamos cerca de la victoria”, afirmó el Cholo.

Las palabras del entrenador rojiblanco sorprendieron a su homólogo madridista. Zidane cree que fueron ellos los superiores. “No puedo decir que el Atlético ha jugado un buen partido. Sumamos un punto pero, sobre todo, perdemos dos. Hicimos un buen encuentro, merecimos más que un punto, pero así es el fútbol”, respondió.

Zidane acusa a su equipo de no estar concentrados hasta el final

Zinedine pegó un tirón de orejas a su vestuario por no cerrar el partido. “Hay que estar concentrados hasta el final y los últimos cinco minutos han sido complicados. Faltó concentración y defender más juntos. Había que meter el segundo para estar tranquilos. No lo hicimos, defendimos un poco regular y ellos en una jugada te pueden meter en dificultades”, explicó.

Hoy perdemos dos puntos claramente. No defendimos bien y no estuvimos concentrados hasta el final

De hecho, Zidane ve relajación en el gol de Griezmann. “No es que no defendiésemos, es que no lo hicimos bien. Estábamos mal colocados en el pase en profundidad. Luego lo analizaremos con más detalles, hoy estamos todos un poco decepcionados. Es un empate pero perdemos dos puntos claramente hoy. Podríamos haber sumado tres puntos perfectamente con el partido que hicimos”, reconoció.

Por último, Zizou aclaró sus declaraciones del viernes. Después de asegurar que su futuro dependía de si ganaba títulos, el galo echa ahora balones fuera. “Tenéis que preguntar a otros, no a mí. Me dedico a entrenar fuerte y con la ilusión que transmite esta camiseta y este club. Yo no voy a especular. Esto es el día a día“, concluyó.