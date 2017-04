ULISES SÁNCHEZ-FLOR / Hace bien Zidane en dar descanso a Cristiano Ronaldo para el partido contra el Deportivo. Me parece una buena decisión. Incluso, valiente. Con el liderato perdido tras el Clásico y las numerosas bajas (Sergio Ramos, Pepe, Bale…) hay que tomar decisiones. El Atleti está a la vuelta de la esquina y será una eliminatoria exigente. Cristiano Ronaldo tiene una edad y los esfuerzos los tiene que hacer en las semifinales.

PUBLICIDAD

Lo que no entiendo es por qué Zidane es capaz de dosificar a Cristiano y no prescindir de Bale. Sigo sin entender por qué alineó al galés en el Clásico. No estaba sano. Quedó comprobado cuando se lesionó en el minuto 35. Un error de cálculo. Zidane es muy meticuloso con la preparación física y la prevención de lesiones. Alguien le informó mal de los riesgos que tenía Bale. Eso o que se dejó llevar por el peso de la BBC en un partido grande.

Zidane tiene que aclararse con Bale

Es una contradicción en su forma de gestionar los esfuerzos. Cristiano descansa y Bale fuerza. No vale comparar los rivales. El Deportivo no es el Barcelona. Está claro. Pero el escenario ahora es desfavorable. El Real Madrid juega en Riazor más necesitado que antes del Clásico. Y lo hace sin su estrella porque Zidane entiende que Cristiano tiene que descansar para estar ante el Atleti. Lo mismo podría haber deducido con Bale.

En cualquier caso, los descansos de Cristiano Ronaldo son buenos. Ejemplares. Sientan bien al portugués y al resto de la plantilla. De ello se benefician los suplentes. Morata, James, Isco… Hay minutos de calidad para la segunda unidad. Los que están sumando para ganar la Liga dentro del once. Si pudieron ganar en Ipurúa, Gijón y Butarque también lo pueden repetir en Riazor. Es la suerte de este plantillón que tiene el Madrid. Cristiano puede descansar y Bale debería no haber forzado.