ULISES SÁNCHEZ-FLOR | Zidane es un hombre de club, pero se ha ganado el derecho a poner condiciones. Una de ellas la ha dejado clara en la rueda de prensa antes del partido ante el Celta. “No necesito un portero”, dice Zizou tras cumplir dos años como entrenador y ganar ocho títulos. Más claro, agua. El club puede fichar a Kepa, pero el entrenador retrasa la incorporación.

Condiciones de Zidane: no a fichajes, no a salidas

Zidane no es partidario de alterar el equilibrio o la estabilidad del vestuario con una incorporación en enero. Pone dos condiciones. Ni fichajes ni salidas. No necesita a Kepa porque confía en Keylor Navas y Kiko Casilla. Cuando acabe la temporada, dice, empezará otra planificación en la que puede no estar ni él si se le da mal. Lo tiene asumido. Para eso es un hombre de club. No le van a echar si fracasa. Se va a ir sin protestar.

Kepa es una patata caliente

Zidane no quiere a Kepa ahora. Sabe que es una patata caliente y tenerlo en el banquillo es potenciar el runrún de la portería. Un marrón para Keylor Navas. El debate ya está bastante calentito entorno a Keylor para encima tener a Kepa en el banquillo y meterle mas presión a él y al costarricense. Zidane, además, quiere ser justo y tiene sus ideas. Veremos si cuentan. No le parece correcto desplazar o dejar de contar con Kiko Casilla. Igual que piensa que por qué no van a ganar la Copa con Kiko Casilla. Porque Kepa vendría, en un principio, a ser suplente de Keylor Navas.