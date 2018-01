JUANMA PÉREZ-NOYA | Zidane pasa de las críticas. Pese a que la prensa y la afición le exigen que haga cambios en el once para frenar la sangría blanca, él se mantiene firme en sus ideas. “Las presiones externas no me afectan. Me aíslo y sé protegerme”, afirma en una entrevista en France Football. Además, el técnico galo reconoce que su ciclo en el Real Madrid no será excesivamente largo. “Sé que no me quedaré diez años aquí”, admite.

El ciclo de Zidane será corto

Pocas personas conocen el club como Zidane. Jugó cinco años en el Bernabéu y ya lleva dos en el banquillo. Además, fue ayudante de Ancelotti y pasó por el organigrama técnico. Con todo este bagaje, normal que comprenda que su puesto es de los más volátiles en el mundo del fútbol.

🗣Zidane, en @francefootball 🇫🇷

“No estoy protegido por lo que hice como futbolista aquí”, explica en la publicación francesa. “Sé que un día esto se acabará así que lo aprovecho y pongo todos los medios para tener éxito. Me digo a mí mismo que, si me quedasen 10 días, debo vivirlos a tope. Si fuesen 6 meses, lo mismo. No pienso en nada más porque sé que no me quedaré diez años en el Real Madrid”, confiesa.

Zizou, ajeno a la presión y las críticas

La situación de su equipo es muy negativa. Siguen vivos en Copa y Champions, pero LaLiga está virtualmente perdida. Zinedine debe encontrar soluciones para la crisis blanca, pero se niega a fichar en invierno. Por ello, se sabe blanco de las críticas. Aun así, Zidane no se viene abajo.

“Las presiones externas no me afectan. Me he puesto un escudo y nada puede molestarme. Soy responsable de muchas cosas pero cuando llego a casa, desconecto. Muchos entrenadores nunca pueden dejar el trabajo, pero yo tengo esa habilidad. Me voy a casa y estoy con mi esposa o con mis hijos. Voy a ver algún espectáculo o salgo a cenar. Me aíslo porque es esencial. Sé protegerme”.

“Estoy preparado para las dificultades”

Por último, Zizou asegura estar especialmente motivado. A pesar de las críticas recibidas, se siente seguro. “Quiero demostrar que puedo ser un buen entrenador también en las dificultades. No me asustan y estoy preparado para eso”, agrega. De hecho, contesta a quienes no le ven suficiente capacidad como técnico.

“La gente puede pensar que todo es siempre fácil para mí, que lo hago todo por instinto, pero están en un error. Ya sea como jugador o como entrenador, siempre he trabajado. Tengo en mi vestuario a grandes campeones que me escuchan y en el fútbol, si se sabe hacer, las cosas siempre funcionan”, concluye.