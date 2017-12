ULISES SÁNCHEZ-FLOR / Zidane no quiere fichajes de invierno pese a la dura derrota contra el Barcelona en el Clásico. Es la postura del entrenador del Real Madrid, que entiende que no hay nada que mejorar en una plantilla tan amplia. Ni en la portería ni en la delantera. No haya nada que reforzar. Todo lo contrario. La opinión del entrenador es la de dar continuidad a una plantilla que, pese a la derrota en el Clásico, está capacitada para afrontar los meses de enero y febrero donde el calendario es exigente en la Copa, Liga y Champions.

En el club existe la preocupación en la portería y la posibilidad de reforzarse con Kepa. Algo que no obvia el propio entrenador si Kepa da el paso de venir al Real Madrid en enero. Aunque Zidane, desde un primer momento, ha sido partidario de confiar en Keylor Navas. El portero costarricense tiene la confianza del entrenador. Fue de los jugadores más destacados en el Clásico.

Zidane tiene que apostar por la BBC

En la delantera está Gareth Bale. El galés tiene que ir entrando en el equipo poco a poco. Es el jugador el que marca los tiempos de su reaparación y ya demostró en el Mundial de Clubes y en el Clásico que vuelve a sentirse más seguro.

En este sentido están plenamente de acuerdo el club y el entrenador. Hay que recuperar la BBC. Todo el potencial goleador del equipo, que es mucho, y unos futbolistas que están deseando volver juntos. Tanto Cristiano, como Bale y Benzema tienen ganas de volver a coincidir en un partido. Esperaban que fuera el derbi en el Metropolitano. No pudo ser por la recaída de Bale y ahora siguen siendo la apuesta para el ataque. No habrá fichaje de delantero.