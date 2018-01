ULISES SÁNCHEZ-FLOR / Zidane empieza a tener que tirar de un repertorio de mentiras para encontrar las soluciones a la crisis en la que está instalado el Real Madrid. La última es que le gustó el partido y el resultado contra el Numancia en el Bernabéu. “Estoy satisfecho”, dijo y se quedó tan pancho. No se lo cree ni él. Está que echa humo y más quemado que los palos de churrero.

La realidad es otra. Zidane se asustó, de nuevo, por la segunda parte del equipo contra el Numancia. De más a menos. Como en Balaídos. Y por eso quitó a, sorprendentemente, a Borja Mayoral para meter a Casemiro. Necesitaba sujetar al Numancia porque no confía en su equipo. Es el primero que detecta que falta solidez y le hacen muchas ocasiones. Hay, y es evidente, un problema físico en el Real Madrid.

Más mentiras de Zidane: falta gasolina, un portero y chispa

Justificó que les faltó gasolina cuando en Vigo negó que tuvieran un problema físico. De la portería ya ni hablamos. Kiko Casilla hace poco por demostrar que se puede contar con él para la Copa del Rey. Veremos qué equipo le toca en cuartos y quién es el portero. Quizás también miente cuando dice que no necesita un portero.

Lo del Real Madrid empieza a tener una solución complicada porque no funciona ni el plan A ni el B. Lo preocupante es ver a Marco Asensio mustio y con poca chispa. No vale con los destellos. Tampoco los de Celaballos, que volverá a la grada. Tiene que ser más realista y no decir que está satisfecho porque estas mentiras duelen más a los aficionados que la verdad. Ni sus jugadores siguen su discurso. Lucas Vázquez reconoce que están mal y Casemiro, en Vigo, dijo que tienen que jugar mejor. Hasta Marcelo habló de estar hundidos y no entender qué les pasa.