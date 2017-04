ULISES SÁNCHEZ-FLOR | Zidane no ha querido dar pistas sobre la alineación que pondrá ante el Bayern de Múnich. Ha confirmado que Bale será baja, pero no su sustituto. Todo apunta a Isco, aunque se ha negado en rotundo a dar su nombre. Lo que sí ha sorprendido del técnico es que no ha encontrado una explicación convincente a los pocos minutos del malagueño en la Champions.

Isco tan sólo ha disputado 77 minutos en la competición europea. Zidane se ha bloqueado y ha dicho: “Que Isco no haya jugado mucho en la Champions es una casualidad. Es verdad que 77 minutos es poco. Pero tenemos muchos partidos”. A Zizou le ha costado encontrar la palabra adecuada para explicar este dato tan llamativo. Fabio Coentrao, por ejemplo, ha disfrutado de más minutos que el malagueño.

Zidane pide un Bernabéu lleno para eliminar al Bayern

El primer mensaje de Zidane, en la rueda de prensa, ha sido pedir a la afición que sea el jugador número doce. “Pedimos y queremos que estén con nosotros a tope. Nuestra afición va a ser importante y siempre están ahí. Es un plus y más ante los partidos importantes como es la Champions”, afirma.

La ventaja de la ida (1-2) no sirve al técnico para caer en la confianza y en la relajación. Zidane pide a sus jugadores que salgan a ganar: “No vamos a especular. El partido de ida ya está hecho y el Bayern lo va a poner difícil hasta el final. Vamos a tener que jugar muy bien. Ellos son muy buenos en todas las líneas. Hay que estar preparados y concentrados. Seguro que tienen defectos, como todos los equipos, y tenemos que descubrirlos”.

Bale tiene muy complicado jugar contra el Barcelona

En ningún momento ha querido dar pistas sobre el once. Lo que es seguro es que Gareth Bale no estará contra el Bayern y es duda para el Clásico: “Ha trabajado para volver después de su lesión. Estaba ilusionado, pero tiene una molestia que le impide estar bien. Espero que en poco tiempo vuelva con nosotros. No aseguro que pueda jugar el Clásico”.