ANTONIO MOHEDANO | Zidane no permite que nada altere la concentración de una plantilla que se juega en Mestalla tres puntos que le permitirían coger distancia con el Barcelona. El día antes de disputar el partido aplazado en Valencia, el nombre de Isco ha incomodado al entrenador del Real Madrid, acostumbrado a salir airoso de las preguntas por su simpatía y dificultades para dar explicaciones largas. Pero Isco provoca debate porque no esconde que le fastidia ser suplente, no tener protagonismo y su renovación la prolonga. Tiene que meditar si le conviene seguir en un equipo en el que no le garantizan la regularidad.

El futuro de Isco incomoda a Zidane

Fue Isco el que dijo, tras ganar al Espanyol, que valoraría al final de la temporada si renueva y que la decisión la tomaría en función de los minutos que tuviera. Sus dudas y la incógnita sobre su continuidad agitan la armonía que tan bien gobierna la figura del entrenador. Depende, entonces, de que Zidane le use más o menos y ante esta tesitura la respuesta del técnico fue demostrar que cuenta con todos y que necesita a todos.

Zidane: “Isco sabe que cuento con él”