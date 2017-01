Pasan los días y James Rodríguez sigue sin moverse del Real Madrid. Cuando se daba por hecho que iba a salir en el mercado de invierno tras sus explosivas declaraciones tras el Mundial de Clubes, el colombiano ha vuelto a los entrenamientos con otra cara y mas motivado.

El motivo de que James siga de blanco no es otro que la insistencia de Zinedine Zidane para que el jugador por el que el Real Madrid pagó 80 millones al AS Monaco siga en la plantilla. Como adelanta el diario MARCA, el entrenador francés se ha reunido con el jugador y le ha convencido asegurándole que cuenta con él en el futuro y que le considera un hombre importante. El técnico le ha dejado claro que no puede garantizarle la titularidad pero sí minutos y protagonismo en lo que queda de temporada.

Zidane no entendió las declaraciones de James tras ganar el Mundial de Clubes, en las que llegó a manifestar que valoraba su salida en el mercado de invierno porque quería jugar más. MARCA señala que “aunque el francés no comparte sus declaraciones y entiende que no era el mejor momento para lanzar ese mensaje, comprende la frustración de James tras no disputar ni un solo minuto en la final”. Por ello, Decidió reunirse con el jugador y transmitirle tranquilidad.

Ahora es James el que debe demostrar con su actitud en los entrenamientos y en los partidos que es merecedor de un puesto en el equipo. A los blancos se le acumulan encuentros trascendentales en las próximas fechas y a buen seguro que Zidane le dará minutos a la estrella colombiana. Las bajas por lesión de Gareth Bale y Lucas Vázquez le ofrecen más posibilidades para tener presencia en el equipo. Ahora llega la hora del cafetero, al que le toca reivindicarse con el Bernabéu