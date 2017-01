Zidane, claro: “Quiero que siga Pepe y no me creo lo de Morata”

Zinedine Zidane ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido de Copa ante el Sevilla y ha hecho un repaso a toda la actualidad del equipo blanco tras el parón navideño.

PUBLICIDAD

El entrenador galo inicio su comparecencia felicitando las fiestas: “Antes de todo quiero felicitar a todos el año nuevo. El equipo llega bien, estamos preparando bien el partido y volvemos con la ilusión de seguir trabajando bien. Como siempre intentaremos ganar”.

A renglón seguido habló de la situación de James: “Es un jugador importante del Madrid. Me voy a comportar con él como con los demás. Todos son importantes y seguiremos trabajando todos juntos. ¿Sus palabras? Es un momento complicado, cuando no juegas una final estás enfadado. Entiendo que a veces es difícil. Es complicado para todos y esto es del pasado. Ahora miramos lo que tenemos por delante y es lo que tenemos que hacer juntos”.

El mejor recuerdo de Zidane en su primer año es levantar la Champions

Sobre la baja por lesión de Sergio Ramos, Zidane fue cauto: “Cuando juegas una final arriesgas, pero siempre pensando antes del partido que podía jugar. De hecho jugó casi todo el partido. Está recuperado, está bien. Todavía no está con nosotros pero está mucho mejor y en poco tiempo entrenará al mismo ritmo de todos”.

PUBLICIDAD

También se trató el futuro de Pepe, que aún no ha renovado y pude salir del equipo a final de temporada. “Es un jugador del Madrid, importante. Lleva diez años aquí, ha hecho historia aquí y quiero que siga. No me interesa el resto, me interesa lo que pueda hacer por nosotros desde ahora hasta el final”.

Zidane analizó la importancia que tiene el descanso navideño para volver con más fuerza tras el parón: “Después de casi seis meses es bueno tener descanso. Pasar una semana con la familia, descansar… Eso es bueno. Es importante el trabajo. Nosotros tuvimos una semana para trabajar y eso es bueno, nos ha venido muy bien. No vamos a parar de trabajar. Ahora será complicado porque empezamos con los partidos cada tres días. En 70 días vamos a tener 20 partidos, pero eso es lo que gusta al jugador. Al jugador le gusta más jugar”.

Sobre su candidatura a ser elegido mejor entrenador de 2016, Zidane se quitó mérito: “No me sorprendería no ser el mejor, para nada. Sería normal que lo ganase otro porque yo acabo de empezar. Lo que tengo que hacer es seguir trabajando como ahora y mostrar mucho más. Estamos en ello…”

El entrenador francés valoró su primer año al frente del equipo. “He perdido más pelo… Me siento bien, contento. Queda mucho… Estamos contentos del trabajo que estamos haciendo todos. No me esperaba todo lo que he ganado, pero he ganado muchas cosas como jugador y mi idea siempre es hacer todo para ganar”.

PUBLICIDAD

Sobre las críticas que recibe Cristiano, el entrenador blanco fue muy claro: “No creo que nadie dude de su potencial, es tremendo. Ahí están sus números… Es normal que cree debate, cada uno piensa una cosa de él. Lo que hace lo está haciendo muy bien y es único. Lo que tiene que hacer es seguir igual, trabajando mucho… Me sorprendería que no ganara el The Best. Él se lo merece todo, lo que ha hecho en 2016 ha sido único”.

Un tema polémico es la información que vuelve a situar a Morata en la la Juve por falta de minutos. Zidane quiso dejar claro que Morata está encantado en su casa: “No creo que sea cierta esa información. Le veo contento de estar aquí porque es su casa. Trabaja bien y le veo muy metido en el proyecto. No creo que esto sea cierto, pero hay que preguntarle a él…”

Por último, Zidane señaló que su mejor recuerdo fue “ganar la Champions, esto no me va a pasar todos los meses… Es el mejor recuerdo. ¿El peor? No sé… No hay algo que pueda decir ahora. No lo veo. Sólo veo lo positivo”.

Sobre el Sevilla, señaló que “es un equipo competitivo, muy bueno. Va a ser complicado para nosotros. Espero que para ellos también. Va a ser un buen partido. Queremos estar preparados para competir fuertes”.