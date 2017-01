Zidane ha destacado el poco descanso de su equipo tras la intensidad con la que jugó en Copa del Rey frente al Sevilla, antes de recibir al Granada en el regreso de LaLiga Santander, competición en la que dijo lo están “haciendo bien” y desean “jugar bien”.

“Hay que encararlo de la misma manera que el día del Sevilla, para nosotros es otro partido, tenemos que volver a la Liga y a lo que estamos haciendo bien. Vamos a tener un rival que nos lo va a poner complicado y tenemos que estar preparados para hacer otra vez un buen partido. Jugando cada tres días es poca recuperación, pero nuestra idea es hacer bien las cosas para jugar bien”, dijo.

Sobre las declaraciones de Piqué sobre los árbitros; Zidane fue diplomático: “Ni lo miro ni quiero entrar en este debate. Pensamos en el partido de mañana y ya está. Es siempre lo mismo, lo de los árbitros no voy a comentarlo. Es muy difícil su labor y lo único que me preocupa es lo que vamos a hacer mañana nosotros”.

Cuatro de los jugadores de Zidane (Sergio Ramos, Luka Modric, Toni Kroos y Cristiano Ronaldo), figuran en el once FIFA. El técnico echa de menos a alguno más. “Estoy contento por los cuatro, significa que siempre lo han hecho bien. Hay más jugadores que merecen estar ahí porque son muy profesionales y buenos, pero hay que respetar a los que eligen”.

Cumplido su año de éxito al mando del Real Madrid, Zidane reconoció que el sufrimiento lo lleva “dentro” y bromeó con que aún no ha envejecido. “Aparentemente no se ve porque tengo 44 años, no es mucho todavía y acabo de empezar, pero creo que va a ser más complicado en lo que viene. De momento, es un año con el primer equipo que puedo aguantar”.

Y la clave señaló que está en saborear lo que está viviendo. “Disfruté siempre desde que llegué al Real Madrid, no desde el primer día porque fueron complicados (risas), pero luego disfruté cada día de jugador porque el Real Madrid es el máximo, no hay más“.

“Seguir en este club tras jugar, estar de segundo con Carlo Ancelotti y ahora de primero, lo disfruto todos los días. Estoy contento y lo que tengo que hacer es seguir porque esto un día se va a acabar. Los jugadores lo que hacen es disfrutar de estar aquí porque esto pasa rápido. Hace ya diez años que lo dejé y para ellos será lo mismo. Los veo disfrutar y me encanta”, reflexionó.

Si no pierde ante el Granada, Zidane igualará el récord de Luis Enrique de 39 partidos invicto, el mejor de un equipo en España. La clave del éxito insistió en que son sus jugadores.

“La profesionalidad del grupo es clave. Sabemos el talento que tienen los jugadores, pero su profesionalidad en el trabajo. Es difícil cada día hacer lo que están haciendo. Hemos hecho mucho, pero faltan muchos partidos y esto es muy largo. Tenemos que seguir trabajando y pensando que si lo hacemos bien, podemos conseguir cosas”, concluyó