ULISES SÁNCHEZ-FLOR / Zidane ve una lectura positiva de los pitos del Bernabéu a los jugadores. Algo que se ha repetido a lo largo de la historia con muchos de los mejores futbolistas del Real Madrid. Gareth Bale es el último en sufrirlos. El entrenador entiende que hay que tomárselos como un toque para mejorar y reaccionar. Él los sufrió.

“Este estadio ha silbado a todos. No hay un jugador en su vida que no haya sufrido los pitos. No pasa nada. Creo que es bueno, aunque no siempre. A veces es bueno notar que las cosas no las haces bien para mejorar. No me refiero a Bale en este caso. Yo también los he recibido“, comenta.



Bale ha sido el protagonista en la rueda de prensa antes del encuentro contra el Betis. Zidane cree que es un excelente jugador, pero le queda tiempo para alcanzar su mejor nivel: “Bale es un jugador completo. Hace daño cuando tiene espacios, pero también sabe manejarse con la pelota y asociarse con los compañeros cuando hay menos espacios. Hay que tener paciencia. Si está bien del todo es muy bueno. Queda tiempo para que veamos al mejor Bale”.

Zidane espera no volver a perder tanto tiempo a Cristiano Ronaldo

El Real Madrid se enfrenta al Betis en la quinta jornada de Liga con el regreso de Cristiano Ronaldo. Ha cumplido la sanción de cinco partidos tras su expulsión y empujón en el partido de ida de la Supercopa de España en el Camp Nou.

Zidane espera no volver a perder tanto tiempo de su estrella: “Ahora estamos contentos. Espero que sea la última vez que no tengamos a Cristiano. Le veo muy feliz. Lo que más le gusta es jugar. Estar con el grupo y sus compañeros”.