MIGUEL NAVARRO| Zidane ha afirmado en la rueda de prensa previa al derbi que es consciente de que sin títulos esta temporada podría no seguir al frente del Real Madrid. El francés, conocedor de la exigencia en el club blanco, pone de esta manera su futuro en virtud a los éxitos. También ha afirmado que volvería a cambiar a James y confirma la continuidad de Isco.



“No, para nada estoy seguro en el cargo. No estoy preparando nada de la pretemporada ni de fichajes. Lo que hago es lo que me queda de temporada. Yo conozco este club, sé lo que es entrenar al Real Madrid, para lo bueno y lo malo”, destacó Zidane dejando congelado el ambiente madridista antes del derbi.



Destaca que su objetivo es sólo preparar el siguiente partido hasta que acabe su etapa en el Real Madrid: “Estoy preparado para todo. Sólo hablo del partido siguiente. Será así hasta mi último día aquí como entrenador”.

En referencia a si sería un fracaso no ganar la Liga: “¿Fracaso? Cada uno opinará, nosotros queremos hacer las cosas bien. Nos lo vamos a jugar todo al final, lo que hemos hecho hasta ahora no significa nada. La Liga está en juego y la Champions también”.

Insiste en que el Madrid debe olvidar el partido de ida: “Es otro partido que el de la ida. Cada partido tiene su historia. Ellos están bien y no me espero para nada el partido de ida”.





Zidane reitera que volvería a sustituir a James

El francés dio explicaciones del cambio en Butarque del colombiano. Reitera que volvería a realizarlo y que tanto él como James caminan por un mismo objetivo

“Claro. No es un lío, son cosas de entrenador y jugador y va a pasar siempre. ¿Tú qué piensas? James y yo tenemos el mismo interés. Se quedó ahí y ya está. Ahora sólo pensamos en el partido de mañana y ya está”, destaca Zidane.



Finalmente sobre la polémica de Isco y la bolsa de patatas del Barça -zanjada por el malagueño-, Zidane tiró de ironía: “No hay polémica. Isco está aquí, está encantado. Sabemos que todo eso es parte del fútbol, pero a nosotros nos interesa sólo el campo”.