MIGUEL NAVARRO| Zinedine Zidane compareció en sala de prensa y quiso dar ánimos y confianza a Gareth Bale a la par que dejar claro que espera más de él. Solicitó al madridismo “paciencia” con el galés, convencido de que no le puede la presión y que pronto volverá a brillar.



“Gareth puede con esta presión. Ante su precio no puedes hacer nada, siempre se va a comentar. Cuando me compraron a mí, aquí me pasó lo mismo, me esperaban y tres meses me costó al inicio. Lo que me interesa es la motivación del jugador, lo que quiera él. Con el resto hay que estar tranquilo como soy yo”, aseguró.

“Vamos a esperar al mejor Gareth, está ya mejor, no tengo duda de que lo va a hacer bien. Hay que tener un poco de paciencia pero a él no le pesa la presión”, añadió.

Zidane respondió varias preguntas sobre Bale hasta que acabó deseando que su jugado marque dos goles un partido para acabar con el debate. “Ojalá meta mañana dos goles y cambiemos la dinámica de lo que piensan todos de Gareth”, dijo.



En Anoeta, sin jugadores de la importancia de Cristiano Ronaldo o Karim Benzema en ataque, no quiso trasladar la presión del liderazgo Zidane a Bale.

“Él va a hacer su papel. Creo que cada día se siente mejor. Estuvo cuatro meses fuera del equipo y ahora para volver a su nivel va a necesitar cuatro meses más para estar como antes. Hay que darle tiempo, le vemos siempre bien”, opinó.

Zidane confirmó las bajas de Kroos y Vallejo

El francés confirmó que los dos tienen molestias y que no piensa arriesgar como hizo con Kovacic con la mala suerte de romperse y sufrir una lesión muscular que le tendrá seis semanas fuera del equipo.

“Cuando uno no entrena el día anterior del partido no puede estar con el equipo. Es lo que pasa con Jesús y Toni, que se han resentido de una molestia y no vamos a arriesgar”, aseguró.