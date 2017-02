Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se refirió a la situación del delantero Álvaro Morata y a su competencia con el francés Karim Benzema por tener minutos en la punta del ataque.



“Está metido en lo que hace. Él quiere jugar más, como todos los jugadores, es normal. Pero de ahora a final de temporada va a tener minutos. No sé cuantos, pero no piensa en su futuro. Hemos hablado que no piense en salir de aquí, que esta es su casa”, dijo.

“Que quiera jugar más es bueno. Yo como soy responsable y tengo que tomar decisiones siempre voy a hacer eso. Él está aquí, entrena bien, está metido en este proyecto ahora mismo”, completó en la rueda de prensa previa al partido contra el Celta de Vigo.

Asimismo también habló de Isco: “Estoy satisfecho y él puede dar un poco más. Lo está haciendo bien, sabemos el jugador que es, es un jugador determinante. Ahora no quiero hablar del futuro, quiero hablar de lo que estamos haciendo ahora. Estoy contento con lo que hace. Entrena bien y está metido en este proyecto esta temporada. El resto no me interesa”.

Sobre la asociación en el ataque de Cristiano Ronaldo con Benzema, indicó: “Creo que la posición de Cristiano, donde él se encuentra mejor, es en la izquierda. En cuanto a su asociación con Benzema, sabemos y ellos saben que pueden dar más. Necesitamos más de ellos pero al mismo tiempo entrenan bien y esto es una cuestión de ver en un partido a Cristiano y Karim marcar”.

“Lo que quiere un entrenador es ver a sus dos o tres delanteros marcar goles. Pero no estoy preocupado si, en un partido, no hay esta asociación buena. A veces puede pasar y no pasa nada”, agregó el entrenador.

En relación el Celta, opinó: “Otro partido complicado, es un campo complicado. Sabemos que es un buen equipo, que sabe jugar, que tiene buenos jugadores de fútbol. Nos espera eso, lo sabemos y estamos preparados”.

“Cada partido que vamos a tener va a ser importante. Es un campo muy difícil pero no va a ser el único complicado al que vamos a tener que viajar. Es el siguiente y este equipo nos lo va a poner difícil de cualquier manera. Hicimos una gran semana, con trabajo, pensando en preparar bien este partido y ahora estamos contentos porque llega el partido”, añadió.

Asimismo trató las comparaciones de este duelo con los que ambos jugaron en los cuartos de final de la Copa del Rey: “Es otro partido. A lo mejor vamos a jugar contra un Celta que tiene la misma idea de jugar pero con otros jugadores. No va a cambiar nada. Sabemos que va a ser difícil pero queremos seguir sumando, haciendo un gran partido, porque es otra competición. Somos líderes y hay que demostrarlo siempre”.

Por otro lado hizo referencia a las posibles rotaciones del Celta: “Tenemos un partido de liga importante y ellos también tienen un partido de liga importante. Jueguen los mismos u otros jugadores, la plantilla del Celta es buena como la nuestra. Pienso que vamos a tener un partido complicado y a ver nosotros cómo vamos a responder a eso”.

