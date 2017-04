MIGUEL NAVARRO| Zidane ha decidido poner la pelota en el suelo en la rueda de prensa previa al Clásico en el Bernabéu ante el Barça. El técnico francés ha decidido rebajar la euforia tras la clasificación ante el Bayern y ha destacado que el equipo blanco está concentrado y no especularán. Se quita el cartel de favorito y no cree que el Barça viaje como víctima al Bernabéu.



Sobre si el Real Madrid sale victorioso podría tener media liga en el bolsillo, Zidane es tajante: “Para nada. Es un partido más y faltan siete partidos y ya está. Preparamos el partido de mañana. A lo mejor hay gente que piensa que estamos confiados con los del martes, pero no es así. Estamos muy concentrados en el partido”.

Zidane no cree que al Barça le pese la eliminación ante la Juve

En referencia a si se siente favorito, Zidane se quita presión: “No porque es un partido que tienes que jugar, que luchar, que trabajar… No somos favoritos. La gente fuera puede pensar que hay uno más favorito que otro. La presión siempre la tenemos, pero no es mala. Es una presión de saber que vamos jugar un partido importante y nada más. Estamos muy convencidos de lo que hacemos”.

Zidane no cree que al Barça le pueda pesar el hecho de caer eliminado ante la Juventus: “No creo y si pensamos en eso nos equivocamos. Es un equipo muy bueno que ha demostrado mucho a lo largo de la temporada. Es un equipo que no va a tener presión por jugar en el Bernabéu. Tenemos que hacer un partido grande. Lo que pasó, pasó y es otro partido”.



Finalmente sobre Cristiano, Zidane le ve preparado y protagonista en el Clásico: “Físicamente y mentalmente está preparado para hacer un gran partido, pero como todos. Siempre hablamos de Cristiano en las grandes citas, siempre lo ha demostrado como el martes y posiblemente lo demuestre mañana”.