MIGUEL NAVARRO| Zidane ha querido hacer autocrítica sobre la derrota en Mestalla del Real Madrid. El francés ha comenzado a dar su brazo a torcer en sala de prensa. Admite su posible protagonismo en la derrota del club blanco. El técnico ha querido lanzar un mensaje de unión para lo que resta de temporada y reiteró su confianza a Keylor Navas.

PUBLICIDAD

“A lo mejor me he equivocado yo. Entramos muy bien con el balón, pero tuvimos dos fallos y nos meten 0-2. Pero la actitud fue muy buena de todos. Hay que analizar y pensar. Para nosotros, en los momentos claves, inicios o finales de partido, hay que estar más concentrados” admitió Zidane en sala de prensa.



Una de las grandes incógnitas era saber cómo ha afectado la derrota en Mestalla al equipo blanco. Zidane no tiene dudas: “Era una oportunidad de sumar, no lo hicimos pero no hay que darle más vueltas. Lo que podemos hacer ahora es pensar en el partido de mañana y tenemos la oportunidad para sumar otra vez. Lo que pasó, pasó”.



El madridismo tiene grandes esperanzas puestas en el final de temporada de Gareth Bale. Zidane confirmó que está al cien por cien: “Está bien, está al cien por cien. Ya son varios días que entrena a tope con nosotros y físicamente está al cien por cien”.



PUBLICIDAD

Sobre si el partido ante el Valencia debe demostrar al francés dónde está la tecla, Zidane no se muestra preocupado: “La clave es intentar que esto no pase más. Pero esto puede pasar otra vez porque el fútbol, tú mismo analizándolo y trabajándolo… Hay cosas que pasa en el campo y el rival te puede dificultar. Vi el partido dos o tres veces, como siempre, porque me gusta ver los detalles. Pero ya está.

Zidane reitera su confianza en Keylor Navas y defiende a Benzema

El técnico francés quiso tener palabras de apoyo para un Keylor Navas cuestionado. Afirma que “los comentarios no los podemos controlar y él está acostumbrado. Que lo podemos hacer mejor cada uno, sí, yo también, pero confío en Keylor y sobre todo en todos mis jugadores. No podemos hacer siempre las cosas como queremos. En fútbol hay momentos donde hay que trabajar y ya está”.



Además, Zidane salió en defensa de Benzema. El delantero galo podría volver a ser convocado con Francia y ha recibido el apoyo público por parte de Didier Deschamps. La noticia ha sido mmuy bien recibida por parte del técnico francés: “Karim esperaba esta defensa. Es uno de los mejores jugadores de Francia sino el mejor. Es bueno que regrese porque tiene mucho para dar”.