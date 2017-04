MIGUEL NAVARRO| Zidane destacó la importancia de Isco en el partido y confirmó que no quiere que salga del club blanco este próximo verano. Además valoró la situación actual de Fabio Coentrao en el Madrid y la lesión de Varane, donde confirmó la recaída del central francés.



Sobre Isco, Zidane entiende su necesidad de minutos pero afronta la temporada con una plantilla para darlos todo: “Lo que tienes que saber es que tenemos cada tres días un partido importante. Luego cada uno puede opinar. Para ganar una Liga o una Champions todos son importantes. Y los jugadores lo saben. Y por eso, cuando Isco juega, como es bueno, lo hace muy bien. Y nada más. Somos 24 y todos aquí son importantes”.

PUBLICIDAD

Sobre si quiere que Isco renueve: “Claro, porque es un jugador del Madrid e importante. Él lo único que quiere es estar aquí y jugar aquí. Contento por su partido. Ha jugado entre líneas, ha hecho jugar a los demás, ha hecho un partido completo”.



Zidane confirma la recaída de Varane y sus dudas con Coentrao

El técnico francés sigue preocupado por la nula aportación de Coentrao, una situación que le trastoca los planes de rotación en el lateral izquierdo: “De vez en cuando le duele algo y no sé si es mental u otra cosa. Lo que te puedo decir, para defenderle también es que él ha jugado muchos partidos, ha ganado una Champions, ha hecho cosas muy buenas. Y él es primero tiene que pensar eso.

Valora sin embargo la entereza para afirmar su mal estado de forma: “Y lo dice con sinceridad. Espero que antes del final de temporada haga cosas con nosotros”.

PUBLICIDAD

Sobre la lesión de Varane: “Se ha hecho daño en el mismo sitio. No es tan fuerte como hace tres semanas y ojalá que sea poco. Lo valoraremos mañana con la resonancia. Espero que no sea psicológico. Lo que pienso y creo es que no sea grave. Él me lo ha dicho, que no cree que sea grave. Ha tenido su tiempo de recuperación, estaba listo.