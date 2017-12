U.S.F. / Zinedine Zidane puede conseguir su quinto título del año. Tras la Liga, Champions y las dos Supercopas (Europa y España) llega el Mundial de Clubes en Abu Dabi. El entrenador del Real Madrid ha hablado con los medios oficiales del club para destacar que el equipo tiene mucha ilusión por este nuevo título, pero avisa que no va a ser un paseo. Destaca las dificultades para seguir superando a los rivales.

Zidane recuerda que el año pasado también sufrieron para ganar este trofeo: “No va a ser fácil. El año pasado tuvimos muchas dificultades con los japoneses, pero lo conseguimos. No vamos a tener partidos fáciles y no por ser el Real Madrid vamos a ganar. Tenemos tiempo para preparar los partidos y no hay excusas. Así es el calendario, lo que nos toca. Debemos pensar en hacer las cosas bien. Tenemos que prepararlo con la máxima ilusión para volver con el trofeo”.

“No es tan fácil ganar y marcar cuatro o cinco goles”

El técnico hace balance del rendimiento del equipo: “Podemos estar muy satisfechos y contentos de cómo va la temporada. Claro que podemos mejorar. Todo el mundo quiere ver al Real Madrid jugando bien y siempre ganar marcando cuatro o cinco goles. Es el sueño de todos, pero al final no es tan fácil. Los que estamos dentro, he sido jugador y ahora entrenador, sabemos que no es nada fácil lo que viven los jugadores”.

Es el tercer título de la temporada. Un nuevo reto para un entrenador que acumula un importante palmarés: “Es normal que haya momentos complicados durante la temporada. Pero lo que hicimos hasta ahora es muy positivo y muy interesante. Ganamos dos títulos y vamos a intentar ganar el tercero. Luego tendremos seis meses para luchar por la Liga, la Champions y la Copa. No va a ser fácil y se lo digo a todo el mundo. Estamos ahí y sabemos que podemos conseguir cosas importantes este año otra vez”.