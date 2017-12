VÍCTOR PALACIOS | El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha contestado al entrenador del Valencia. Marcelino García Toral declaró que el Real Madrid tiene peor plantilla que el año pasado, cuando el equipo blanco se llevó Liga y Champions. El mánager francés ha tomado la palabra en la previa de Champions.

PUBLICIDAD

“¿Peor plantilla? Que diga lo que quiera”

“Que Marcelino diga lo que quiera”. Así de rotundo se ha mostrado Zidane al ser cuestionado por las palabras del entrenador asturiano. “Cada uno puede opinar y no tengo que decir nada de lo que piensan los demás”, ha sentenciado. Además ha dejado un aviso para navegantes: “Como si yo mañana tengo que decir algo, lo voy a decir tranquilamente”.

Zidane saca pecho por el Real Madrid

Zidane sabe que en Liga la situación no es la adecuada: “Es verdad que tenemos que marcar más goles, estamos a ocho puntos. Pero estoy tranquilo porque sé que esto tarde o temprano va a cambiar“. Y a pesar de la situación “tampoco hay que olvidar lo que ha hecho este equipo. Yo no me olvido”, mostrándose confiado con los jugadores que tiene. Sobre si ha hablado con el club para fichar, el técnico ha soltado un escueto “no“.

PUBLICIDAD

Sobre la sequía de Cristiano y las lesiones de Bale

El francés también ha valorado la poca suerte de cara a gol de su estrella, Cristiano Ronaldo. Cuando alguien “es tan grande”, dice, “y no le salen las cosas como él quiere, es normal que la gente a la que él ha acostumbrado hable”. Zidane deja entrever que el portugués volverá por la puerta grande: “Esto es largo. Estamos a mitad de camino y cuidado, que faltan seis meses”.

El otro gran nombre es Gareth Bale. Está de nuevo en el punto de mira por sus consecutivas bajas. No puede asegurar Zidane que el galés juegue ante el Sevilla: “Está haciendo cosas pero no con el equipo, que él vea sus sensaciones“. Recalca que, eso sí, Bale viajará al Mundial de Clubes.