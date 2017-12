JUANMA PÉREZ-NOYA | Después de que el Barça dejase herido de muerte al Real Madrid en la Liga, la afición blanca comienza a girarse hacia el banquillo. Zidane alineó a Kovacic en lugar de Isco para seguir a Messi, pero el croata falló gravemente en el primer tanto culé. Después, le faltó agilidad para hacer cambios que espoleasen al equipo. Además, su empeño en alinear a Benzema desespera al madridismo. “El momento es complicado, pero el Madrid nunca se rinde. No vamos a bajar los brazos”, asegura.

Zidane reconoce “estar jodido”

“Empezamos muy bien. En la primera parte el partido estaba igualado“, comenzó Zizou. El galo analizó el Clásico en las camaras de BeIN, nada más finalizar el encuentro. “Es una derrota que duele. Es muy dura“, admitió.

🔴🎙 Zidane: “Es una derrota que duele pero nunca vamos a bajar los brazos” #beINElClásico pic.twitter.com/TsxAVL45yb — beIN SPORTS ESPAÑA (@beINSPORTSes) 23 de diciembre de 2017 PUBLICIDAD



“En la segunda parte cometimos un error. Defendimos mal el primer gol del Barça. A este nivel, deciden los detalles”, continuó. Las decisión de Zidane de dar la titularidad a Kovacic le deja marcado, después del fallo del croata en esa defensa. “No me arrepiento. Estoy aquí para tomar decisiones. Si hubiésemos metido gol en la primera mitad, todo habría sido diferente“, añadió después en sala de prensa.



“Cuando ganas, todo es bonito y cuando pierdes, te vas jodido. Así es el fútbol”, reconoce. “Vosotros tenéis que hacer vuestro trabajo, pero sí. No puedo estar contento perdiendo de la manera que perdimos“, le dijo a la prensa

“Sé que mañana me van a meter hos***”

La mayoría de las preguntas giraron en torno a la titularidad de Mateo y su apoyo a Benzema. “Sé que mañana me van a meter hostias, pero esto es el fútbol. Es mi decisión y la asumo con todas mis fuerzas. Sé cómo va esto. Estamos jodidos, yo el primero, pero no voy a cambiar nada“, se justificó.

Zidane, que se negó a hablar de fichajes, insistió en que no dan LaLiga por perdida. “Nosotros nunca vamos a bajar los brazos. Ahora no tenemos que pensar en esto. Hay que disfrutar de la familia y esas cosas y volver fuertes después de vacaciones. Esto no ha acabado“, concluyó.