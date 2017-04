MIGUEL NAVARRO| Zinedine Zidane lanzó un guiño a Theo Hernández en su comparecencia previa al partido ante el Leganés. Ante el interés del Real Madrid en pagar la cláusula del jugador francés, Zidane advierte que es un gran jugador y que no hay duda de su valía.

Theo Hernández sigue entrando de lleno en la actualidad del Real Madrid. Después de la información publicada por Marca donde advierten que el Real Madrid pagaría la cláusula de rescisión del jugador cedido por el Atlético, se requería saber cual era la opinión de ‘Zizou’ al respecto.

Zidane quiso evitar explayarse sobre Theo pero deslizó su gusto por el lateral francés: “Es un gran jugador, de eso no hay duda. Estoy en lo que tengo que hacer con mis jugadores, del resto no puedo opinar ni decir nada”.



Una escueta frase que deja en evidencia que a Zidane le gusta y no opondría resistencia en el caso de que el Madrid pagara la cláusula del jugador.

Zidane ‘pasa’ de las palabras de Bartomeu y defiende a Keylor como su portero titular

El técnico francés dejó claro que su portero titular en el Real Madrid es Keylor Navas. Zidane valora el nivel y profesionalidad del meta costarricense y matiza que si juega Kiko Casilla no es para realizar un pulso a Keylor sino para darle minutos



“Es el portero número uno del Madrid. Cuando le quito no es porque dude de él. Lo que hago es darle a Kiko la posibilidad de jugar. Nada más” afirmó Zinedine.



Finalmente, en referencia a las palabras de Bartomeu que se alía con Piqué, Zidane prefiere pasar. El francés decide pensar en el exigente mes de abril que tienen por delante.

“No me interesa eso. Me interesa el partido de mañana, que estemos a tope. El resto ya pasó”, destacó Zizou.