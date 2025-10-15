Directo
Aprende a invertir con Carlos Lasvignes de CML Bolsa

En el episodio de hoy, Carlos Lasvignes observa que mercado está completamente lateral. De sus últimas recomendaciones de febrero de 2024, la compañía Telefónica es la única que les queda por cerrar. Lo demás, está todo cerrado con beneficio, añade. CML Bolsa lleva 660 recomendaciones y 652 de ellas, cerradas con beneficio. Para finalizar, el analista nos pide que visualicemos todo el dinero que ha podido ganar quienes llevan como ellos, desde que comenzaron con sus recomendaciones en la radio. «Aprendan, esto es pura técnica. Técnica, paciencia y disciplina«, puntualiza.

