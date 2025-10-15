Directo
Aprende a invertir con Carlos Lasvignes de CML Bolsa

El profesor de CML Bolsa, Carlos Lasvignes, ha recalcado que CML invierte siempre con objetivo a 10 céntimos en IAG.

Lo ha logrado y ya ha cerrado posiciones exitosamente. Además, añade que desde el 6 de febrero de 2024 se han emitido 83 recomendaciones, de las cuales 81 han resultado con beneficio. Asimismo, desde abril de 2016, el historial acumula 659 recomendaciones, con 651 operaciones exitosas. Son tres las claves para lograrlo: técnica, paciencia y disciplina. En CML se enseña a invertir porque remarca que la formación es fundamental.

