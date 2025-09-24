Aprende a invertir con CML Bolsa

Directo
Aprendemos a invertir de la mano de CML Bolsa de la mano del profesor Carlos Lasvignes.

Desde abril de 2016, desde llevan 658 recomendaciones, de las cuales 651 cerradas con beneficio. Les quedan por cerrar 2 de la compañía Telefónica.

En el programa de hoy difiere de la gente que aboga por la existencia de mercados manipulados: «Es una barbaridad, imposible.»

También, alega que nadie mira mejor por su bolsillo que el propio inversor. Para finalizar, recomienda no hacer caso de las recomendaciones en medios de comunicación, a no ser que se compruebe la formación y resultados de quien las hace.

