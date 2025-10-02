Gestión del patrimonio: Fondo NSF Wealth Defender, con Finaccess Value

Analizamos el contexto de mercado actual con Pilar Bravo, directora de desarrollo de negocio de Finaccess Value. Echamos el cierre a un mes de septiembre marcado por las decisiones de política monetaria de los bancos centrales, en especial el primer recorte de tipos de la Fed de este 2025. Con muchas dudas sobre el horizonte de cara a los efectos de un cierre inminente de gobierno en EE.UU., nos preguntamos dónde debemos poner el foco inversor.

Bravo nos recomienda una oportunidad de inversión: el NSF Wealth Defender, un fondo de renta variable enfocado a empresas con ventajas competitivas. Es de la gestora Nevastar, con un equipo de inversores muy experimentado.

A través de renta variable y con enfoque global, Bravo considera que este fondo es muy acertado cuando se trata de hacer crecer nuestro patrimonio en el largo plazo. Se centra en empresas rentables, que hayan presentado márgenes positivos durante al menos los últimos 5 años, empresas líderes en su sector y con poder de fijación de precios.