Intereconomía Motor: Cómo las marcas se reinventan ante la movilidad del futuro

Hoy en nuestro especial Intereconomía Motor: Cómo las marcas se reinventan ante la movilidad del futuro contamos con la participación de Jaime Pérez, Hydrogen Corporate Senior Specialist España Toyota, Carmen Francis, Directora electrificación Europa JlR, Antonio Chicote, Gerente de comunicación España Ford y Javier Martinez , Director de Operaciones España Polestar. Con ellos hablamos de cómo están gestionando la transición hacia los combustibles sintéticos, el coche de hidrógeno y el coche eléctrico. Mañana votarán en el Senado el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, una ley que busca descarbonizar el transporte y promover una movilidad más sostenible, segura y limpia.

Estrategias de futuro de Toyota y Jaguar Land Rover

¿Cúal es la estrategia de Toyota ante este nuevo panorama más sostenible que se abre ante el mundo del motor? Jaime Pérez explica que “llevan más de 25 años apostando por la electrificación, con el Toyota Prius y 25 años después son líderes en ventas por tercer año consecutivo gracias también a los modelos eléctricos”. Explica que la estrategia usada para la compañía es usar “la multitecnología para llegar a todos los segmentos de la población”. ¿Cómo enfocan la estrategia desde Jaguar Land Rover? Carmen Francis señala que “clientes hay muchos clientes, desde la automoción hay que ofrecerles distintas alternativas, para distintos clientes que tienen distintas necesidades”.

Planes a seguir de Ford y Polestar

¿Qué plan a seguir tienen en Ford? “Yo creo que la electrificación es el camino hacia la movilidad del presente y del futuro, lo que sí que estamos viendo es que el proceso de adopción de la electrificación es más lento de lo que estábamos esperando”, asegura Antonio Chicote, Gerente de comunicación España Ford. Además añade que “tienen toda su gama tanto de turismos como de vehículos comerciales 100% electrificada”. ¿Cómo enfocan todo esto en Polestar? Javier Martinez afirma que “vieron como marca una apuesta desde el principio claramente por el vehículo 100% eléctrico. Eso sí añade que hay con dos diferencias: el valor de la sostenibilidad y de la tecnología como valor que sigue creciendo y el valor emocional”.